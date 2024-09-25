Минэк: бизнес выкупил или арендовал 171 инвестиционную площадку

Zel Экономика

Деньги, полученные от сделок, пополнили местные и региональные бюджеты.

В третьем квартале предприниматели выкупили 71 инвестиционную площадку за 1,68 млрд руб. и арендовали 100 площадок с ежемесячным платежом 14 млн руб. Больше всего сделок — в Москве, Крыму, Орловской и Нижегородской областях, Удмуртской Республике. Деньги от них пополнили региональные и местные бюджеты. Об итогах работы инвестиционной карты страны в предыдущие три месяца рассказал замминистра экономического развития Мурат Керефов.

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«Сейчас на инвестиционную карту России нанесено 14 700 инвестиционных площадок. Карта позволяет найти и приобрести помещение или землю в любой части страны», — пояснил он.

Инвесткарту разработали Минэк и правительство Москвы. Она показывает площадки с преференциальным режимом, инфраструктурой и мерами поддержки. Бизнес может выбрать подходящую. С середины лета свои площадки могут предложить частные физические и юридические лица.

Ранее Минэк запустил портал мер поддержки инвестпроектов. В их числе — помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы. А еще с середины сентября появилась возможность подачи обращений бизнеса в регионы через «Госуслуги». Пока функция работает в 30 субъектах, к апрелю следующего года станет доступна всей стране.

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