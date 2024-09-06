К НПО «Ангстрем» подали иск на 209,6 млн руб.

Заявитель — компания, которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Суть требований в карточке дела пока не уточняется. Стороны судятся друг с другом впервые.

В Арбитражный суд города Москвы поступил иск компании «Итерация» к научно-производственному объединению «Ангстрем» на 209,6 млн руб. Материалы пока не приняли к производству, что стало причиной спора — не уточняется (дело № А40-214123/2024).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основной вид деятельности заявителя — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В числе дополнительных значатся производство элементов электронной аппаратуры, коммуникационного оборудования, бытовой электроники, аккумуляторных батарей. Юридическое лицо зарегистрировали в мае 2016 года.

НПО «Ангстрем» специализируется на создании средств радиосвязи, автоматизации, защиты информации и программного обеспечения военного и специального назначения.

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В мае 2023 года РБК рассказывал, что управление объединением перешло от компании бывшего министра информационных технологий и связи Леонида Реймана к «Объединенной приборостроительной корпорации». Это произошло в соответствии с указом президента России, который предусматривает возможность остановки прав акционеров и полномочий органов управления предприятия, поставляющего продукцию по гособоронзаказу, в случае срыва поставок. «Управлением займется дочерний холдинг «Ростеха» со специализацией в сфере радиоэлектроники. Это вынужденная мера, которая носит временный характер. «Ростеху» поставлена задача — помочь коллегам грамотно выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа», — говорил собеседник издания.

Судя по материалам Картотеки арбитражных дел, между «Итерацией» и НПО «Ангстрем» ранее не было разбирательств в арбитражных судах друг с другом. По информации из Casebook, истец в целом инициировал спор впервые. В роли ответчика фирма раньше тоже не выступала. Тогда как НПО «Ангстрем» судится часто. На сегодня объединение стало истцом в 16 делах и в 36 — ответчиком. Общая исковая нагрузка предприятия — 1,4 млрд руб.

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