Форум ПравоТех: юрист в центре внимания

24 октября в Москве состоится Форум ПравоТех — масштабное деловое мероприятие для диалога юристов о себе, профессии и будущем отрасли. В контексте деловой программы эксперты обсудят, как юристы взаимодействуют с инновациями, выстраивают работу с бизнес-заказчиками и ощущают себя в профессии.

За годы своего существования Форум ПравоТех зарекомендовал себя как ключевая площадка для открытого диалога юристов-профессионалов, готовых к внедрению новых технологий и эволюции своей профессии. Ведущие эксперты отрасли, руководители высшего звена крупных российских компаний ежегодно принимают участие в форуме, чтобы поделиться опытом автоматизации юридической работы, новыми подходами к управлению командами и юридическим бизнесом. Совокупно за время существования форума в нем приняли участие 21 000 правотех-специалистов и выступили 80+ спикеров из топовых компаний.

В этом году организаторы переосмыслили деловую часть мероприятия. Теперь программа форума будет разделена на три параллельных трека, где зрители смогут стать активными участниками дискуссии вместе с другими гостями:

«Человек и профессия» — баланс между работой и личной жизнью. Самые важные навыки для современного юриста.

«Юрист и технологии» — ИИ-инструменты и сервисы для автоматизации рутинных задач. Преимущества коробочных решений.

«Право и бизнес» — роль юриста в бизнесе: защита интересов или генерация прибыли. «Зеленое» лидерство и единые стандарты отчетности в департаментах.

В числе подтвержденных спикеров:

Алексей Пелевин, генеральный директор, компания «ПравоТех»;

Борис Болтянский, главный редактор, Право.ru;

Маргарита Гаскарова, главный редактор, журнал Legal Insight;

Юлия Кузьмичева, основатель, сообщество юристов Link;

Алексей Никифоров, co-founder, Legal Talents Management;

Мария Мажорина, проректор по стратегическому и международному развитию, МГЮА имени О. Е. Кутафина;

Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования, НИУ ВШЭ;

Артем Рыжов, программный директор, Центр профессионального обучения Legal Academy.

Свое участие в деловой программе также подтвердили представители комьюнити SoftLaw, IT-проекта Just AI, студии искусственного интеллекта FOKINA.AI, культурной платформы «Синхронизация».

Форум ПравоТех пройдет 24 октября в Москве, в фиджитал-пространстве «Кибердом» по адресу: ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 18.

Мероприятие бесплатное.

Для участия необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия или по QR-коду.

Обращаем внимание, что офлайн-участие возможно по предварительной заявке. Если регистрация не будет подтверждена, доступ к онлайн-трансляции откроется автоматически.

Подробнее о форуме — на официальном сайте.

По мере подготовки мероприятия информация на сайте и список подтвержденных спикеров будут регулярно обновляться.

По вопросам сотрудничества и участия в форуме: forum@pravo.tech.

По вопросам информационного партнерства и аккредитации прессы: пресс-служба ПравоТех, pr@pravo.tech.

Для аккредитации прессы просим отправить заявку на почту до 20 октября включительно, указав в письме Ф. И. О., издание, контакты, список техники.

Право.ru