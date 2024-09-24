Экс-топа «Регионального банка развития» признали виновным в растрате 1,2 млрд руб.

Вячеслава Потапова приговорили к лишению свободы и штрафу.

Басманный райсуд Москвы вынес приговор по делу о растрате 1,2 млрд руб. «Регионального банка развития». Виновными признали бывшего первого заместителя председателя правления кредитной организации Вячеслава Потапова и экс-совладельца банка Николая Рублева. Первого приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 500 000 руб., второго — к шести с половиной годам.

Как передавал «Коммерсант», следствие пришло к выводу, что фигуранты выводили деньги из банка путем покупки неликвидной ссудной задолженности, через приобретение земли по завышенной стоимости и продажу недвижимости на заведомо невыгодных для организации условиях.

«Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск в размере 729 млн руб. удовлетворен в полном объеме. На все арестованное имущество ответчиков обращено взыскание», — сообщили в АСВ.

Банк России лишил лицензии «Региональный банк развития» в ноябре 2015 года. Поводами послужили недостоверная отчетность, неспособность удовлетворить требования кредиторов, размещение денежных средств в низкокачественные активы.

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