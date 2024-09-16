Экс-судью ВС рекомендовали на должность председателя кассационного СОЮ

Квалифколлегия единогласно одобрила назначение Магомеда Магомедова на должность председатель Шестого кассационного СОЮ. На заседании возникли вопросы к имуществу кандидата.

16 сентября ВККС рассмотрела заявление Магомеда Магомедова на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Начав судейскую карьеру в Ленинском районном суде г. Махачкалы, Магомедов дослужился до судьи Верховного суда, в котором проработал более 25 лет. Сейчас он трудится в должности председателя Четвертого апелляционного СОЮ. Магомедов имеет высший судейский квалифкласс. Общий стаж в должности судьи составляет более 39 лет.

На заседании отметили хорошее качество работы кандидата. У ВККС возникли вопросы только к его имуществу. На заседании Магомедов пояснил, что пять выданных ему квартир использует для личных нужд и потребностей семьи. Также он ответил на вопрос члена ВККС о том, на какие средства он приобрел земельные участки в Махачкале и в Новой Москве. Магомедов ответил, что объекты купил за счет зарплаты. Все требуемые справки он представил.

Кандидатуру Магмоедова поддержали председатель ВС Ирина Подносова и представитель Совета судей Анатолий Бондар. В ходе открытого голосования ВККС рекомендовала кандидатуру Магомедова на должность председателя Шестого кассационного СОЮ.

Артём Козлов