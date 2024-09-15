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ЦБ выдал лицензию биржи «Центральной торговой системе»

Zel Экономика

Компания стала седьмой официально зарегистрированной торговой биржей.

12 сентября комитет по финансовому надзору Банка России выдал лицензию биржи «Центральной торговой системе». Это даст преимущества участникам торгов и позволит увеличить ликвидность на товарном рынке. Также лицензия привлечет новых участников, для которых обязательны биржевые торги. Она расширит перечень доступных рынков и инструментов, сообщила на своем сайте торговая система. Кроме того, лицензия повысит доверие участников, гарантирует надежность и уменьшит риски для всех участников, объяснил представитель ЦТС изданию Frank Media.

Практика Еще одна российская биржа начнет торговать ценными бумагами

Теперь ЦТС — седьмая организация в стране, получившая лицензию биржи. До этого в список входили: Московская Биржа, СПБ Биржа, СПбМТСБ, СПВБ, Восточная биржа и НТБ.

ЦТС сообщает на своем сайте, что проект развивает товарный рынок. Он поддерживает малый и средний бизнес. На торги можно выставлять любые товары, если они соответствуют стандартам (ГОСТ, ТУ, сертификаты соответствия и иные). Сейчас организация проводит торги лесоматериалами, металлами, сельхозпродукцией и другими товарами. ЦТС планирует расширить список для торгов, их регламент пока останется прежним.

Компания основана в 2000 году. В 2021-м ЦТС получила лицензию торговой системы. В мае 2024 года ЦБ также позволил ей осуществлять клиринговую деятельность. Регулятор отметил, что торговые системы могут стать удобным местом для поиска контрагентов и заключения сделок.

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