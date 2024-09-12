ЦБ ожидает снижения масштаба хищений у банковских клиентов

Он уже начался, но сумма хищений при этом немного выросла, заметил регулятор.

Банк России ожидает, что до конца года в стране снизятся показатели хищений средств у клиентов кредитных организаций. Это должно произойти благодаря поправкам, касающимся подозрительных переводов. Они вступили в силу 25 июля, напомнил «Прайм».

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«С учетом вступления в силу ФЗ № 369, который внес изменения в ФЗ № 161 <...> как минимум отчетность за предыдущий квартал показывает, что количество операций без добровольного согласия клиентов уменьшается, притом что количество попыток увеличивается достаточно сильно: одних попыток (хищений) только было зафиксировано, если не ошибаюсь, на 2,2 трлн руб.», — заявил руководитель Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности ЦБ Александр Шмелев.

Причем, если количество операций без согласия клиентов снижается, сумма хищений держится, даже немного возросла. «Но в связи со вступлением в силу новых норм по блокировке электронных средств платежа будет уменьшение», — прогнозирует Шмелев.

Федеральный закон № 369-ФЗ обязывает банки приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег есть в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошеннических операций. Операцию приостановят, даже если клиент будет на ней настаивать или попробует совершить ее повторно. Человеку объяснят, почему так получилось, и если он через два дня все равно попытается перевести деньги, ему позволят это сделать, а кредитная организация нести финансовую ответственность не будет.

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