Апелляция впервые отменила решение о деприватизации завода

В марте АС Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ акций Ивановского завода тяжелого станкостроения, решив, что приватизация предприятия прошла с нарушениями. Апелляция отменила это решение и отказала надзорному ведомству в иске.

2-й ААС отменил решение АС Ивановской области об истребовании в пользу РФ акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) и отклонил соответствующий иск Генеральной прокуратуры (дело № А17-1139/2024). Об этом РБК сообщило юридическое бюро Константа, которое представляет интересы предприятия. «Это первый случай отмены «деприватизации» в России в апелляционной инстанции», — добавили в бюро. Решение пока не опубликовано в карточке дела.

Директор правового департамента юридического бюро «Константа», председатель исполнительного комитета Ивановского регионального отделения Ассоциации юристов России Максим Никонов перечислил аргументы защиты по этому делу. Так, ИЗТС не был и не является оборонным предприятием и не относится к числу организаций военно-промышленного комплекса. Следовательно, его приватизация могла происходить в общем порядке, то есть без согласования с российским правительством. Кроме того, Генеральная прокуратура пропустила срок исковой давности. По общему правилу он составляет три года, а по отдельным экстраординарным случаям может достигать и десяти лет. Но решение о приватизации ИЗТС было принято еще в 1992-м, а его акции окончательно распределили между частными лицами только в 1996 году.

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Еще Никонов обратил внимание, что 2-й ААС «достаточно долго» рассматривал жалобы ИЗТС и его мажоритарных акционеров. На это у него ушло несколько заседаний, что нетипично для такой категории дел, которые в первой инстанции рассматриваются «молниеносно, очень быстро». «И в первой инстанции очень сложно собрать доказательства ответчикам с учетом, что это документы обычно начала 1990-х годов, которые, ну, сами понимаете, не под руками, мягко говоря, их надо истребовать в архивах, в различных профильных министерствах, ведомствах, — поделился эксперт. — Мы в первой инстанции просили это сделать, но суд нам, к сожалению, отказал. Однако в апелляции получилось эти документы получить, в частности из государственного архива, и приобщить к материалам дела».

Генеральная прокуратура направила иск в суд 8 февраля. Ответчиками по нему проходили ИЗТС, «Техинвест», «Инвестпроект», Владимир и Михаил Бажановы, Лариса Арбузникова. Дело рассмотрели по ходатайству истца в закрытом судебном заседании, основание требований истца не разглашались. Как пишет РБК, в иске надзорное ведомство настаивало, что процедуру провели незаконно в результате «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков». Так, по версии истца, решение о приватизации приняли не уполномоченные на это лица и организации, не получившие обязательного разрешения правительства. Переход завода к новым собственникам нанес ущерб национальным интересам и обороноспособности РФ, настаивала Генпрокуратура. Это выразилось якобы в остановке производства, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями, дроблении имущественного комплекса завода и выводе активов завода в пользу аффилированных компаний.

В марте АС Ивановской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. Вскоре завод включили в прогнозный план приватизации на 2024–2026 годы.

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