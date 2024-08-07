За полгода иностранные соцсети оштрафовали на 22 млн руб.

Зарубежные компании привлекали к административной ответственности, потому что они не отслеживали запрещенный контент, не размещали необходимые сведения и не исполняли предписания Роскомнадзора.

6 августа пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила, что мировой судья в Таганском районе Москвы признал компанию Snap Group Ltd виновной в повторном неуведомлении о своей деятельности в нарушение ч. 1.1 ст. 13.31 Кодекса об административных правонарушениях (дело № 05-0847/422/2024). Эта американская компания владеет приложением Snapchat. Ее обязали выплатить штраф в 1 млн руб.

Накануне суды в Москве приняли аналогичные решения в отношении Twitch на 5 млн руб. и Pinterest на 4 млн руб. Американские компании признали виновными в неисполнении предписаний Роскомнадзора (РКН).

За первые полгода 2024-го РКН уже оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей на общую сумму 7,7 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. К ответственности компании привлекли за недостаточный контроль за распространением запрещенного контента. Также за этот период они получили штрафы на сумму 4,75 млн руб. за несоблюдение требований по размещению информации, установленной законом. С учетом новых санкций для Snap Group Ltd, Twitch и Pinterest, общая сумма штрафов превысила 22 млн руб.

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