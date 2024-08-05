ВС разобрался в таможенной классификации интерактивных игрушек

Экономколлегия разрешила спор таможни и импортера о предназначении товара в виде интерактивного глобуса. Таможенники настаивали, что его нужно декларировать как географическую карту, а фирма — что как игрушку.

Владивостокская таможня решила, что фирма «Диджитек» неверно задекларировала товар. Она ввозила детские игрушки — глобусы Земли — и заявляла классификационный код «Настольные или комнатные игры» со ставкой ввозной таможенной пошлины 5%, а НДС — 10%. Таможня же посчитала, что основная функция предмета — географическая карта, а для нее нужен код «Географические карты или аналогичные товары, включая глобусы» с пошлиной 0% и 20% НДС. Компания отказалась вносить изменения в сведения о товаре, и таможня решила его не выпускать.

С таможней согласились и три нижестоящие инстанции (дело № А51-12630/2023). Они отметили: ввезенный интерактивный глобус — это уменьшенная модель Земли, предназначенная для наглядного изучения географии. Возможность применять интерактивные программные функции помогает пользователям овладеть знаниями в разных областях в игровой форме для более легкого восприятия на основе практики, выяснили суды. То есть спорный товар представляет собой учебный материал, а не игрушку. Это исключает возможность применения компания выбранного ей классификационного кода.

В жалобе в Верховный суд «Диджитек» настаивал: у игрушки нет географической точности и типичных для карт обозначений (параллелей и меридиан), а изображенные животные, люди и контуры материков позволяют дошкольникам получить лишь общее представление о Земле.

Практика ВС решил спор о выпуске товаров с таможни

ВС обратил внимание, что суды проигнорировали эти важные доводы. «С учетом наличия между декларантом и таможенным органом существенных разногласий относительно основных свойств и функциональности спорного товара, для правильной классификации такого товара имелась необходимость применения специальных знаний», — объяснил ВС. И хотя «Диджитек» представил такое заключение в материалы дела, суды его не приняли в качестве допустимого доказательства.

Поэтому экономколлегия отменила решения судов и отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, чтобы та устранила ошибки.

Екатерина Ткаченко