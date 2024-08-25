ВС подтвердил запрет Credit Agricole на спор с «дочкой» «Газпрома» за рубежом

Разбирательство между сторонами началось после того, как компания Lummus Technology в одностороннем порядке отказалась выполнять свои обязательства.

Судья Верховного суда Марина Пронина отказала в передаче кассационной жалобы французского Credit Agricole коллегии по экономическим спорам. Банк не смог убедить ВС в том, что при рассмотрении дела о запрете на разбирательство со структурой «Газпрома» за рубежом нижестоящие инстанции нарушили нормы, которые привели к ошибке существенного и непреодолимого характера, следует из определения (№ А40-229592/2023).

Изначально поводом для споров стал отказ компании Lummus Technology поставлять оборудование для завода «Газпром нефти». Исполнитель объяснил свое решение санкциями, введенными Евросоюзом в отношении РФ. После этого «Московский НПЗ» потребовал от Credit Agricole выплаты по гарантии в €5,3 млн — это аванс, полученный Lummus Technology. Французская кредитная организация отказала и отправила российского контрагента в суд Сингапура, сославшись на арбитражную оговорку. Согласно договору, все споры по банковской гарантии должна разрешать эта инстанция.

Но дочерняя компания «Газпрома» обратилась в российский суд (дело № А40-19954/2023). В первом споре АСГМ удовлетворил требования и взыскал с Credit Agricole €5,3 млн, или 547 млн руб. Во втором — об антиисковом запрете — заметил, что наложение ограничительных мер на российский бизнес по политическим мотивам свидетельствует о том, что спор не будет рассмотрен на территории иностранного государства с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства. АС Московского округа, а теперь и Верховный суд согласились с этим.

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