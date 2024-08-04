ВС отменил постановление, подписанное не теми судьями

Экономколлегия отменила постановление, резолютивку и мотивировку которого подписали разные судьи.

В деле № А41-30350/2022 общество «Индустрия» добилось изменения условий его порядного договора с компанией «Промстрой». Решение в пользу истца подтвердил 10-й ААС, после чего «Промстрой» обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа.

Судьи Шаблоны исков и советы о подсудности: как суды используют современные технологии

25 апреля кассация оставила жалобу без удовлетворения. Резолютивная часть постановления содержала подпись трех судей: Ольги Шишовой, Дмитрия Дзюбы и Анатолия Стрельникова. Но изготовленную спустя несколько дней мотивировку вместо Дзюбы и Стрельникова подписали Елена Каденкова и Алексей Коваль.

Верховный суд посчитал это грубым нарушением норм Арбитражного процессуального кодекса, отменил постановление кассационного суда и вернул спор на пересмотр в окружной суд.

Максим Вараксин