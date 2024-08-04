Воскресенье , 4 августа 2024

ВС отменил постановление, подписанное не теми судьями

Zel Экономика

Экономколлегия отменила постановление, резолютивку и мотивировку которого подписали разные судьи.

В деле № А41-30350/2022 общество «Индустрия» добилось изменения условий его порядного договора с компанией «Промстрой». Решение в пользу истца подтвердил 10-й ААС, после чего «Промстрой» обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа.

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25 апреля кассация оставила жалобу без удовлетворения. Резолютивная часть постановления содержала подпись трех судей: Ольги Шишовой, Дмитрия Дзюбы и Анатолия Стрельникова. Но изготовленную спустя несколько дней мотивировку вместо Дзюбы и Стрельникова подписали Елена Каденкова и Алексей Коваль.

Верховный суд посчитал это грубым нарушением норм Арбитражного процессуального кодекса, отменил постановление кассационного суда и вернул спор на пересмотр в окружной суд.

  • Максим Вараксин
  • Верховный суд РФ
  • Экономколлегия ВС

pravo.ru

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