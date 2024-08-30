В Думу внесли проект о заключении контракта с Минобороны на этапе суда

Аналогичные поправки к Уголовному кодексу ранее предложил Верховный суд.

В Госдуму внесли законопроект о возможности обвиняемых на этапе судопроизводства заключить контракт с Минобороны. Его авторы — депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Они предлагают разрешить заключать контракт в периоды мобилизации, военного положения и в военное время не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена, но и с отдельными категориями людей, обвиняемых (подсудимых) на этапе суда. Речь идет о ситуации, когда прокурор направил уголовное дело в отношении таких лиц в суд для рассмотрения по существу, и оно находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Изменить предлагают закон «О воинской обязанности». Законопроект подготовили во взаимосвязи с проектом Верховного суда, который расширяет механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО. Поправки к ст. 78.1 УК позволяют приостанавливать возбужденные в отношении таких лиц дела не только на стадии следствия, но и на этапе суда.

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«Предлагаемые изменения потребуют внесения корреспондирующих изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», поскольку в настоящее время нормами указанного федерального закона не предусмотрена возможность заключения контракта о прохождении военной службы с подсудимыми. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — уточнил кабмин в положительном отзыве на законопроект.

Ст. 78.1 УК, поправки к которой Пленум ВС обсудил 13 августа, ввели в кодекс в марте. Она позволяет освободить от уголовной ответственности и наказания, а еще погасить судимость гражданам, которые заключили контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения и в военное время либо если их призвали на службу в этот период. Такую возможность не дают лицам, которые совершили преступление, уже отбывают наказание либо имеют судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, госизмену, призывы к терроризму и экстремизму и ряд других противоправных деяний.

В остальных случаях граждан могут освободить от ответственности со дня получения госнаграды либо увольнения с военной службы из-за возраста, состояния здоровья или окончания мобилизации, отмены военного положения и истечения военного времени. Если человек уже отбывает наказание, его могут освободить условно. Имеющуюся судимость могут погасить со дня получения госнаграды либо увольнения со службы.

Законопроект № 708911-8 «О внесении изменения в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»

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