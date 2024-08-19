Швейцарский суд заблокировал платеж основателя «Альфа-групп»

Местный банк отказался проводить крупную транзакцию со счета Германа Хана в адрес его близких. Суд поддержал это решение.

Федеральный административный суд Швейцарии заблокировал банковский перевод российского бизнесмена Германа Хана — сооснователя «Альфа-групп» и бывшего акционера «Альфа-банка». Он собирался перечислить ₣20 млн (примерно 2 млрд руб.) своим родственникам под видом пожертвования, пишет местное издание Handelszeitung со ссылкой на судебное решение.

Сообщается, что Хан, который находится под международными санкциями, попытался перевести деньги жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк. Его название не раскрывается. Кредитная организация отказалась проводить транзакцию, заблокировала счет и сообщила об этом переводе в Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO). Хан обжаловал действия банка в суд, но тот поддержал блокировку.

Ранее с похожей проблемой столкнулся другой российский миллиардер — Роман Абрамович. В 2023 году израильский банк Mizrahi Tefahot заблокировал перевод пожертвования Абрамовича в размере 8 млн шекелей в пользу «ЗАКА» — волонтерской организации, которая проводит спасательные операции и поиск пропавших во время военных конфликтов. Отказ в переводе в Mizrahi Tefahot объяснили тем, что Абрамович включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Бизнесмен оспаривал европейские ограничения, но Суд ЕС оставил их в силе (решение обжаловано в апелляцию).

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После этого Абрамович подал иск к банку. Истец, у которого есть израильское гражданство, напомнил: он не находится под санкциями правительства страны. Счет открыт много лет назад, а деньги, которые предназначались для благотворительности, были депонированы еще тогда. Генпрокурор же утверждал, что банки Израиля должны следить за тем, чтобы их не использовали в качестве способа обхода санкционного режима. Нарушение санкций банками навредит их репутации и экономике страны в целом.

В итоге Окружной суд Тель-Авива встал на сторону Абрамовича и обязал Mizrahi Tefahot провести заблокированный платеж. Суд подчеркнул, что санкции ЕС в отношении Абрамовича не применяются в Израиле: «Санкции не могут быть нарушены там, где они не применяются». Но с этим не согласился Верховный суд Израиля. Он посчитал действия Mizrahi Tefahot были законными и вернул иск в первую инстанцию. Рассмотрение дела продолжается.

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