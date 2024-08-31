Решение по иску к экс-владельцу «Телеспорт груп» на 1,8 млрд руб. устояло в апелляции

Разбирательство между главой видеосервиса Okko Сергеем Шишкиным и бывшим владельцем «Телеспорт груп» Петром Макаренко продолжается с октября 2023 года. Первая инстанция удовлетворила требования частично, апелляция согласилась с этим.

9-й ААС оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с экс-мажоритарного владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко 1,8 млрд руб. убытка в пользу «Телеспорт груп». «Ведомости» сообщили об этом со ссылкой на истца, генерального директора видеосервиса Okko Сергея Шишкина. Процесс закрыт, поэтому подробной информации о споре в карточке дела № А40-236674/2023 нет.

Судебное разбирательство началось в октябре 2023 года. Макаренко тогда владел 99% «Телеспорт груп», а Шишкин — 1%. Последний счел, что его «права как акционера не соблюдались», и обратился в АСГМ. Заявитель потребовал взыскать с ответчика 1,8 млрд руб. убытков. Еще он хотел, чтобы Макаренко исключили из состава акционеров АО, а независимую регистраторскую компанию «Р.О.С.Т.» обязали списать 990 акций общества, принадлежащих ответчику, на лицевой счет «Телеспорт груп».

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Первая инстанция частично удовлетворила требования Шишкина. Жалобы на это решение подали обе стороны. 9-й ААС отклонил их 27 августа.

«Телеспорт груп» — крупнейший российский оператор на рынке спортивного маркетинга. Имеет права на показ в России чемпионата Европы по футболу 2028 года и Лиги наций до 2027 года. До июля основным владельцем компании был Макаренко, потом ее выкупил Шишкин.

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