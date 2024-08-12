Президент подписал закон об уменьшении штрафов для застройщиков

Поправки снижают ответственность девелопера перед покупателем по договору участия в долевом строительстве.

8 августа Владимир Путин подписал закон № 266-ФЗ о размере и пределе ответственности застройщиков по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ).

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В пояснительной записке к законопроекту объяснялось, что в настоящее время законом предусмотрена двойная ответственность в случае нарушения прав покупателя. Документ ограничивает действие закона «О защите прав потребителя», устанавливая санкции для застройщика только в профильном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Поправки предусматривает сокращение размера неустойки за несвоевременное устранение недостатков в квартире, которая взыскивается с девелопера в пользу покупателя. В случае приобретения жилья для личных нужд она составит 1/150 ставки рефинансирования Центробанка в день от стоимости понесенных расходов, а если для предпринимательских целей — исходя из 1/300 ставки ЦБ. В настоящее время неустойка рассчитывается в размере 1% за каждый день просрочки. Например, стоимость устранения недостатков построенного по договору ДДУ жилья равна 1 млн руб. Раньше неустойка, взыскиваемая с застройщика, при ключевой ставке в 16% составляла 10 000 руб. в день. Если Госдума примет поправки, то покупатель сможет взыскать лишь 1066 руб. в день.

Кроме того, размер штрафа для компаний уменьшится в 10 раз — с 50 до 5%. Но предусмотрена компенсацию в полном объеме причиненных убытков сверх неустойки (штрафа, пени). Например, если покупателю пришлось снимать жилье из-за задержек со сдачей квартиры. Это, по мнению авторов законопроекта, защитит права покупателя. Уменьшается гарантийный срок для квартир в новостройках, в течение которого застройщик несет перед собственниками жилых помещений ответственность за ненадлежащее качество строительства жилого дома, с пяти до трех лет.

Закон вступает в силу 1 сентября и будет применяться не только к новым договорам, но и к ранее заключенным в части штрафов, пеней и неустойки.

Право.ru