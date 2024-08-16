Подозреваемого в обходе санкций россиянина экстрадировали в США

Артуру Петрову предъявят обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

Гражданина России и Германии Артура Петрова, которого арестовали на Кипре летом 2023 года по обвинению в незаконном экспорте в РФ американской микроэлектроники, экстрадировали в США. Об этом сообщает пресс-служба минюста страны.

Петрова заключили под стражу в августе прошлого года по запросу американских правоохранительных органов. Позднее Апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию Петрова. «Решение апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — комментировал Петров (цитата по ТАСС). Он считает свое дело политически мотивированным. По мнению Петрова, США преследуют его за то, что он «предприниматель из России».

Минюст США предполагает, что бизнесмен причастен к незаконному экспорту в Россию большого объема микроэлектронного оборудования в обход санкций. По версии ведомства, Петров вместе с двумя соучастниками с февраля 2022-го по август 2023 года закупал у американских компаний электронику для «Электроком ВПК» — поставщика предприятий ВПК. Предполагается, что электроника закупалась через кипрскую подставную фирму Astrafteros Technokosmos LTD, которой управляет Петров.

Санкции В Чехии вынесли первый приговор за обход санкций

«Петров обвиняется в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов в Россию в рамках незаконной сети закупок в России, которая поставляет продукцию производителям для российских вооруженных сил, — комментирует прокурор США Дамиан Уильямс. — Как утверждается, он скрыл конечное место назначения этих чувствительных товаров, понимая, что эти поставки нарушают экспортный контроль США в отношении России».

Петрову в США предъявят обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает лишение свободы на срок до 20 лет. Но в любом случае обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вину не докажут, добавили в Минюсте. «Как показала сегодняшняя экстрадиция, то, что вы находитесь за границей, еще не означает, что мы вас не найдем», — заключил помощник главы Минторга США Мэтью Аксельрод.

Месяцем ранее в США приговорили к тюремному сроку россиянина Максима Марченко. Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка назначил ему три года лишения свободы за покупку американской микроэлектроники двойного и военного назначения для покупателей в России. Ему грозило до 30 лет заключения. Живший в Гонконге Марченко управлял несколькими гонконгскими компаниями: Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Официально продукция закупалась через них, а итоговым покупателем по документам значились Китай, Гонконг и другие страны, но не Россия. Бизнесмен реализовал преступную схему вместе с другими россиянами, сообщала пресс-служба Минюста США. С мая 2022-го по август 2023 года он приобрел товаров, в том числе OLED-микродисплеев, на сумму более $1,6 млн. Товары использовались, по мнению американской прокуратуры, для выпуска оптических прицелов и приборов ночного видения.

В США судят еще одного россиянина — Дмитрия Тимашева. Его дело рассматривает Восточный федеральный суд штата Вирджиния, который должен вынести приговор 8 ноября. Тимашеву грозит до пяти лет заключения за нарушение правил экспорта и поставку боеприпасов в РФ в обход санкций США. С июля 2020-го по 2023 год он «координировал с партнером в РФ отправку деталей оружия из США в Россию». До июля 2022 года Тимашев отправлял комплектующие к боевому оружию и боеприпасы без лицензии Минторга неназванному деловому партнеру в РФ, а после начала СВО — в Казахстан, родственнику этого предпринимателя, «зная, что в конечном счете они предназначаются для России», утверждает Минюст США.

Право.ru