Первый этап обмена замороженными активами завершен

Иностранцы выкупили лишь четверть предложенных россиянами ценных бумаг на 8 млрд руб. при общей сумме заявок в 35 млрд руб.

В результате первого этапа обмена заблокированными активами нерезиденты выкупили около четверти замороженных активов россиян на общую сумму 8,1 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение организатора обмена — брокера «Инвестиционная палата». Ранее он оценил общую сумму заявок в 35,3 млрд руб.

«В рамках первого этапа более 708 000 физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний», — добавил организатор обмена. Он предположил, что средства за выкупленные у россиян бумаги не позднее 13 августа зачислят на счета доверительных управляющих, брокеров и управляющих компаний ПИФ. Профучастники обязаны передать эти средства их клиентам. А бумаги, не попавшие в выкупленные лоты, останутся на счетах депо их владельцев.

Санкции «Инвестпалата»: новые санкции не окажут влияния на обмен активами

«Инвестиционная палата» допустила проведение «дополнителього раунда продажи иностранных ценных бумаг». Это объясняют новыми санкциями: «В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейских юридических лиц. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков».

Порядок обмена

Иностранные активы российских инвесторов заморозили весной 2022 года в связи с блокировкой счетов Национального расчетного депозитария в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Весной 2024-го Минфин согласовал схему обмена активов и назначил организатора обмена. Суть процедуры такова: иностранцы, у которых на счетах типа «С» есть рубли, могут предложить их российским владельцам иностранных активов, заблокированных в других юрисдикциях. Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ подавали в интересах владельцев на продажу заблокированных ИЦБ с 25 марта до 8 мая. Как сообщали в Центробанке, российские инвесторы подали более миллиона заявок. При этом из опроса «Коммерсант» следовало, что заявки подали далеко не все инвесторы, которые отвечают условиям обмена.

До 31 мая формировались лоты. По данным «Инвестиционной палаты», для обмена организация подготовила сто лотов. Средняя стоимость каждого — 353,1 млн руб. Всего оператор обмена включил 2570 уникальных наименований иностранных ценных бумаг, которые предъявили к выкупу российские инвесторы. Заявки от продавцов-нерезидентов принимали до 5 июля, но позже брокер продлил этот срок до 2 августа и запланировал расчеты по сделкам на 12 августа. Такое решение приняли по просьбам потенциальных покупателей.

О существующих методах борьбы инвесторов за заблокированные активы и их эффективности можно почитать в материале «Замороженные активы: что с ними происходит и как быть инвестору».

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