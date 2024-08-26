Мошенники выдают себя за службу поддержки «Телеграма»

В Роскачестве рекомендуют пользователям мессенджера удалить все чувствительные данные и быть осторожными в общении с неизвестными «доброжелателями».

После ареста основателя мессенджера «Телеграма» Павла Дурова мошенники маскируются под службу поддержки сервиса и предлагают его пользователям перенести личные данные в целях их сохранения на некий «безопасный ресурс». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.

«Для этого потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт "Телеграм"», — говорят в Роскачестве. После этого злоумышленники получают полный доступ к аккаунту жертвы, ее перепискам, фото и видео. Эксперты предупредили и о грядущей массовой утечке данных пользователей «Телеграма». «В связи с последними событиями вокруг мессенджера «Телеграм» ожидается массовая утечка персональных данных. Поэтому рекомендуем пользователям удалить всю чувствительную информацию из мессенджера и проявить особую осторожность в общении с неизвестными "доброжелателями"», — советует глава центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. По информации СМИ, из-за отсутствия модерации в «Телеграме» следствие считает его основателя причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. Команда «Телеграма» в ответ на это заявила, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, в том числе Закон о цифровых услугах, а Дурову «нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. <...> Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации», — говорится в публикации.

Практика Телеграм-каналы и айдентика бренда: как развивается юрмаркетинг

Позже местные СМИ сообщили о продлении срок содержания Дурова под стражей. В течение 48 часов основателю «Телеграма» либо предъявят обвинение, либо его выпустят на свободу. Reuters со ссылкой на французскую полицию сообщает, что Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям. «Арест президента «Телеграма» на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — прокомментировал в соцсети X президент Франции Эмманюэль Макрон.

Из свежих данных Центрального банка следует: мошенники все чаще атакуют граждан и бизнес. Во втором квартале этого года им удалось украсть со счетов около 4,8 млрд руб. — на четверть больше среднего показателя за предшествующий год. Мошенники используют разнообразные схемы: арендуют банковские карты, пугают просрочками по ипотеке и доверенностями на посторонних людей, вынуждают брать кредиты и переводить деньги неизвестным, представляются агентами по расчетам с резидентами КНР, используют чужие бренды и притворяются юристами и налоговиками. Об универсальных способах противодействия мошенничеству рассказываем в материале «Мошенники оформили кредит: как оспорить его в суде».

Право.ru