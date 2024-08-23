Минюст расширяет льготный порядок уплаты штрафов бизнесом

В июле Конституционный суд предписал устранить коллизию в законе, из-за которой некоторые компании не могут уплатить административный штраф в половинном размере.

Минюст подготовил поправки к КоАП, которые должны расширить условия применения льготного порядка уплаты штрафов, примененных в результате проверок. Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Сейчас ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП‎ не позволяет уплатить административный штраф в льготном порядке (в половинном размере), если нарушение выявила прокурорская проверка, которая не относится к государственному либо муниципальному контролю. Между тем по закону уменьшить штраф можно, только если нарушение обнаружено при госконтроле. Это нарушает право бизнеса на льготу. Чтобы устранить коллизию, Минюст предлагает определить, что условием применения скидки на уплату штрафа в размере 50% станет факт совершения нарушения хозяйствующим субъектом, а не выявление нарушения в ходе контрольной (надзорной) деятельности, как сейчас.

Поправки разработали во исполнение постановления Конституционного суда № 39-П. В июле КС на примере компании, которой не разрешили уплатить административный штраф в половинном размере из-за того, что ее нарушение обнаружил прокурор, а не Роскомнадзор, объяснил: компании нельзя лишать права на льготную уплату лишь на этом основании.

КС отметил, что популярное в практике ограничительное толкование ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП ставит в разное положение привлекаемых к ответственности бизнесменов, нарушения которых заключаются в несоблюдении одних и тех же обязательных требований, но выявлены при исполнении государственных контрольных функций разного вида: мероприятий ведомственного госконтроля, с одной стороны, и прокурорской проверки — с другой.

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Это толкование однозначно не вытекает из цели введения законодателем возможности льготной уплаты штрафа. Норму можно рассматривать с позиции предоставления бизнесу дополнительных гарантий при привлечении к ответственности, включая выявление нарушения прокурором. Но цель введения этой нормы не поддерживается ее буквальным содержанием полностью. Указание на госконтроль в ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП не конкретизируется отсылкой к закону «О госконтроле» и порождает у нарушителей разумные ожидания того, что даже если нарушение выявила прокуратура, то им все равно предоставят предписанные законом льготы на уплату штрафа, резюмировал Конституционный суд.

В итоге суд рекомендовал законодателю внести изменения в закон. Подробнее об этом деле можно почитать в новости «КС: у бизнеса должно быть право на льготную уплату штрафа».

Право.ru