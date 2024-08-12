Минюст изменит форму адвокатского удостоверения

Министерство разместило для общественного обсуждения соответствующий проект приказа.

Документ разработали в связи с изменениями в законе «Об адвокатуре». Федеральный закон от 22 апреля 2024 года № 83-ФЗ предусматривает в том числе создание Единого государственного реестра адвокатов. Поэтому в новой форме удостоверения планируют указывать регистрационный номер в этом перечне. Согласно проекту, изменится цветовая гамма внутренней стороны удостоверения — бело-синий фон заменят на розово-голубой.

Согласно поправкам, выдавать адвокатские удостоверения начнут на срок 15 лет, старые продолжать действовать до истечения их срока. После чего адвокаты будут обязаны заменить документы. Закон также призван исключить неоднозначность практики допуска адвокатов в здания судов. Новое удостоверение позволит адвокату получить доступ:

в суды общей юрисдикции всех инстанций и здания мировых судей;

арбитражные суды всех инстанций;

военные суды всех инстанций;

прокуратуры городов, районов и специализированные, в том числе военные.

Приказ министерства вступит в силу 20 октября вместе с поправками к закону «Об адвокатуре», отмечает Минюст.

Проект приказа «Об утверждении формы удостоверения адвоката, порядка ее заполнения и заверения фотографии адвоката»

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