Минюст изменит экзамен на статус адвоката

Министерство разместило для общественного обсуждения проект приказа о новом порядке сдачи квалификационного экзамена на получение статуса адвоката.

Документ разработали в связи с изменениями закона «Об адвокатуре». Федеральный закон от 22.04.2024 № 83-ФЗ предусматривает, в частности, цифровизацию процедуры. Проект приказа позволяет подать документы на получение статуса в электронной форме через личный кабинет в единой автоматизированной системе (КИС АР). После этого претенденту нужно представить необходимые документы для проверки и допуска к экзамену.

В этом сюжете

Минюст изменит форму адвокатского удостоверения 12 августа, 18:49

Формат, как и сейчас, предусматривает два этапа экзамена: письменный тест и собеседование. Тестирование планируется проводить с использованием КИС АР, которая обеспечит анонимную проверку результатов. Претенденту дается 60 минут, чтобы ответить на 70 вопросов. К собеседованию допускают тех, кто успешно прошел тестирование, то есть дал 50 и более правильных ответов. Билет состоит из четырех вопросов, на подготовку экзаменуемому отводят 45 минут.

Поправки к закону «Об адвокатуре» также предусматривают, что выдавать удостоверения начнут на 15 лет. Из-за этого Минюст собирается менять форму документа. Закон призван исключить неоднозначность практики допуска адвокатов в здания судов. Новое удостоверение позволит адвокату получить доступ:

в суды общей юрисдикции всех инстанций и к мировым судьям;

арбитражные суды всех инстанций;

военные суды всех инстанций;

прокуратуры городов, районов и специализированные, в том числе военные.

Приказ об изменении порядка сдачи квалифэкзамена вступит в силу 20 октября вместе с поправками к закону «Об адвокатуре», отмечает Минюст.

Проект приказа «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов на получение статуса адвоката»

Право.ru