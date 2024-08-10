Исполнительский иммунитет распространили на ипотечное жилье банкрота

Соответствующий закон вступит в силу по истечении 30 дней после официального опубликования.

Судам разрешили оставлять банкротам единственное ипотечное жилье. Соответствующий закон № 298-ФЗ 8 августа подписал президент.

Практика Банкротство граждан: когда отнимут единственное жилье

Действующее законодательство не предусматривает сохранение единственного жилья в ипотеке за гражданином-должником. Поправки разрешают третьему лицу предоставить беспроцентный займ для погашения долга по ипотеке. Для этого потребуется согласие должника. Раньше, чтобы выкупить жилье, нужно погасить все включенные в реестр требования. Третье лицо может потребовать вернуть предоставленный займ не ранее, чем по истечении трех лет.

Закон устанавливает правила заключения мирового соглашения между должником и кредитором, требования которого обеспечены ипотекой. Мировое соглашение будет утверждать суд. При этом согласие других кредиторов на его заключение, помимо того, у которого жилье находится в залоге, не потребуется. Но в мировом соглашении может принять участие третье лицо, которое предоставляет гражданину деньги на погашение требований.

Председатель Банкротного клуба Олег Зайцев поделился мнением о принятом законе в своем телеграм-канале. По его словам, в целом это хороший и полезный закон, за одним минусом: он зачем-то предусматривает удовлетворение требований первой и второго очереди как часть такого плана, хотя эти требования не удовлетворяются из данного имущества.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня опубликования.

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