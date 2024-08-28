Сбор продолжается уже около трех недель. Благодаря материальной помощи удалось решить первоочередные проблемы эвакуированных адвокатов.

ФПА напомнила о сборе средств на помощь адвокатам Курской области, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с эвакуацией жителей региона. Он продолжается с 9 августа.

«На счет целевого фонда поступают денежные средства из адвокатских палат и адвокатских образований со всей страны. Суммы разные, и помогают коллеги не только деньгами. По возможности обеспечивают временным жильем, предлагают работу. Хочется поблагодарить всех неравнодушных. Поверьте, те, кто лишились крова, никогда не забудут эту помощь», — сообщила президент ФПА Светлана Володина.

Сегодня в списках эвакуированных фигурируют 34 адвоката и 59 членов их семей, рассказал президент АП Курской области Петр Сауткин. Большинство уехали к родственникам в Курск, еще часть — в другие регионы или в пункты временного размещения. Материальная помощь позволила закрыть первоочередные проблемы адвокатов.

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ФПА объявила сбор средств на помощь адвокатам Курской области 9 августа, 13:47

«Важно отметить, что одна из наших задач состоит в том, чтобы обеспечить коллег работой. Эвакуированные адвокаты привлекаются для участия в делах по назначению. Кроме того, все обращения, поступающие в палату с просьбой о рекомендации адвоката, перенаправляются им же. Адвокатская палата Курской области организовала для коллег рабочее помещение, которое обеспечено необходимой техникой, интернетом и мебелью. Уже завтра у адвокатов новоселье», — добавил Сауткин.

Реквизиты для перечисления платежа в целевой фонд АП Курской области опубликованы на сайте ФПА. В назначении перевода необходимо указать: «Взнос в целевой фонд оказания помощи адвокатам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вызванной эвакуацией».

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