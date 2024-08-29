ФНС меняет порядок уведомления банкротов о налоге на имущество

Zel Экономика

Новый формат начнет работать с 2025 года.

С 2025 года изменится порядок отправки налоговиками сообщений об исчисленных налогах на имущество организаций, напоминает Федеральная налоговая служба. Он затронет компании, по которым в ЕГРЮЛ внесли запись о возбуждении производства по банкротному делу или по которым приняли решение о предстоящем исключении из реестра.

Так, по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество, базу по которому определяют как кадастровую стоимость, инспекции отправляют компаниям сообщения об исчисленных суммах не позднее шести месяцев с даты истечения срока уплаты налогов за истекший период. Для фирм, которые проходят процедуру ликвидации, действует исключение: такие сообщения им отправляют не позднее трех месяцев со дня получения инспекцией данных о ликвидации в ЕГРЮЛ. Потом им направляют сообщения не позднее месяца с даты истечения срока на уплату авансового платежа по налогам по окончании каждого отчетного периода.

Практика ФНС опубликовала новые сервисы для участников налогового мониторинга

С 2025 года этот порядок будет работать в отношении компаний, по которым в ЕГРЮЛ внесли запись о возбуждении производства по делу о банкротстве либо по которым приняли решение о предстоящем исключении из реестра. «Это позволит направлять сообщения и более оперативно учитывать указанные в нем суммы налогов на имущество (авансовых платежей) в совокупной обязанности на ЕНС за истекшие отчетные периоды в течение года, в котором в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения», — считают в ФНС.

Недавно ФНС подготовила обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов. В нем служба проанализировала практику по трем категориям:

  • о признании недействительными решений об отказе в госрегистрации юрлица или индивидуального предпринимателя;
  • о признании недействительными решений о госрегистрации юрлица или индивидуального предпринимателя;
  • иные споры с участием регистрирующих органов.

А в предыдущем обзоре ФНС поделилась правовыми позициями о дроблении бизнеса. В обзоре сделан вывод о том, что суды встают на сторону регулятора в таких спорах при наличии определенных признаков. Каких — рассказываем в этой новости.

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pravo.ru

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