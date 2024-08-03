ФАС предложила ограничить монополию РЖД

Инициатива ведомства включена в перечень предложений к новому национальному проекту.

Федеральная антимонопольная служба подготовила описание задач нового федерального проекта «Развитие конкуренции», исходя из которых предлагается изменить условия работы РЖД. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Регулятор предложил полностью запретить участие субъекта естественной монополии в капитале транспортных компаний, работающих на конкурентных рынках. Еще планируется ввести аналогичные ограничения для РЖД в отношении логистических центров и экспедиционных компаний. По информации «Интерфакса», власти рассматривают два возможных варианта реализации идеи ФАС: полный выход из капитала таких компаний либо снижение участия совокупно до 8,5%. Кроме того, функции контроля предлагается передать от собственника инфраструктуры железнодорожного транспорта уполномоченному государственному органу.

Предложение подготовлено антимонопольной службой в рамках поручения правительства. Ранее кабмин опубликовал пресс-релиз о новом федеральном проекте по развитию конкуренции в экономике, рассчитанный на 2026–2030 годы. Согласно документу, в программу «Эффективная и конкурентная экономика» войдут федеральные проекты, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, повышение производительности труда и инвестиционной активности, развитие финансового рынка, адаптацию к изменениям климата и создание мониторинга климатически активных веществ. Указывалось, что проработкой вопроса займутся Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития и Минпромторг. Правительство указывало, что особое внимание при этом они должны уделить сложившимся условиям, связанным со структурной трансформацией экономики, перестройкой логистических маршрутов и развитием технологических рынков.

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