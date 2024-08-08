Доля проверок по индикаторам риска выросла более чем в два раза

Такие данные озвучили в Правительстве по итогам первого полугодия текущего года. Также выросла эффективность проверок, которые проводят на основании индикаторов риска.

По словам зампреда Правительства Дмитрия Григоренко, доля проверок по индикаторам риска выросла более чем в два раза в общем объеме контрольно-надзорных мероприятий. В первом полугодии 2024 года надзорные органы провели более 8 500 таких проверок. За аналогичный период прошлого года их было 3000. Также возросла эффективность проверок — сейчас она составляет 86%.

Григоренко рассказал, что задача риск-ориентированного контроля и надзора — с одной стороны, обеспечить безопасность граждан и сохранность ресурсов государства, а с другой — не перегрузить отечественных предпринимателей и организации административной нагрузкой.

Реформирование контрольно-надзорной деятельности основывается на риск-ориентированном подходе. Его цель – оценка вероятности нарушения установленных требований. Основа такого контроля — классификация участников рынка на основе их потенциальной опасности (ст. 23 закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

Сейчас контрольные органы используют 456 индикаторов. К концу года их планируют увеличить до 500. Работа над расширением этого перечня продолжается на площадке Минэкономразвития.

Право.ru