Центробанк взыскал с посредника 153 млн руб. за уход Dell из РФ

Компания продала регулятору сертификат, который должен был обеспечить доступ к технической поддержке правообладателя.

25 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Центрального банка к «Производственной компании Аквариус» о взыскании неосновательного обогащения в размере 138,5 млн руб. и процентов за пользование чужими деньгами в размер 26,2 млн руб. (дело № А40-2253/2024). На спор обратил внимание «Коммерсант».

Практика Соглашайся или уходи: как заключать лицензионные договоры с иностранцами

Поводом к иску стал уход корпорации Dell EMC из России. В январе 2022 года истец с ответчиком заключили договор, согласно которому «Аквариус» обязался передавать заказчику сертификаты, обеспечивающие доступ к технической поддержке технических средств производства Dell EMC один раз в двенадцать месяцев в течение трех лет. Цена договора составила $ 5,9 млн. Центральный банк оплатил 150,5 млн руб. за первый период использования иностранного ПО. Но в феврале 2022 года Dell EMC прекратила предоставлять любые услуги на территории РФ и перестала отвечать на запросы о техподдержке. ЦБ попросил вернуть ему уплаченную по договору сумму, направив досудебные претензии, но «Аквариус» регулятору отказал.

По мнению ответчика, введенные со стороны США санкционные ограничения повлекли невозможность исполнения договора со стороны компании с 2 марта 2022 года и до окончания установленного срока предоставления услуг, в связи с чем, контракт фактически прекратил свою юридическую силу. Кроме того, «Аквариус» сослался на то, что у заказчика возникли самостоятельные правоотношения с правообладателем программных продуктов по оказанию услуг по технической поддержке. Центробанк с такой позицией не согласился и обратился в суд.

АСГМ частично удовлетворил иск. Суд указал, что ответчику была известна цель заключения договора: получение услуг по технической поддержке Dell EMC. Ответчик не имеет права возлагать исполнения своих обязательств по договору на третье лицо, посчитал АСГМ. Еще действующее законодательство не предусматривает норм, которые бы освобождали от ответственности лиц в связи с тем, что они выступают посредниками между правообладателями и конечными пользователями. Суд снизил сумму взыскания в пользу Центробанка до 138,5 млн руб. и 14,6 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами исходя из пропорционального срока использования программного обеспечения.

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