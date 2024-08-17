Британский регулятор подготовил 20 разъяснений о санкциях

Они касаются прав россиян, живущих в Великобритании, дочерних фирм британских компаний и аккредитивов.

Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовала 20 новых разъяснений на часто задаваемые вопросы по применению Регламента № 855 о санкционном режиме против России, узнал телеграм-канал The Sanctions Law. Под номерами 100-119 опубликованы ответы OFSI, в частности, на следующие вопросы:

может ли россиянин, имеющий резидентство Великобритании, открыть и обслуживать банковский счет в Великобритании.

Обязаны ли иностранные дочерние фирмы британских компаний соблюдать санкционный режим.

Можно ли пользоваться инструментами рынка краткосрочных капиталов и переводными ценными бумагами лиц, которые не находятся под санкциями.

Об обязательствах финтех-компаний по банковским картам российских подсанкционных банков.

Говоря о праве граждан России, проживающих в Великобритании, на открытие счетов, OFSI отмечает: если лицо не включено в санкционный список и не контролируется подсанкционными лицами, на него финансовые санкции не распространяются. Это значит, что живущим в Великобритании россиянам можно открывать и обслуживать счета в британских банках.

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Еще служба напомнила, что финансовые санкции Великобритании распространяются на всех лиц, находящихся на территории Великобритании, и на всех граждан и компании страны, включая их филиалы. При оценке соблюдения санкций иностранными дочерними фирмами британских компаний каждый конкретный случай и связь компаний с Объединенным Королевством будут рассматривать отдельно. Еще у OFSI спрашивали, можно ли осуществлять платежи на замороженный счет, если истекает срок действия генеральной лицензии. «После истечения срока действия Генеральной лицензии нельзя полагаться на нее для законного осуществления платежа, который в противном случае был бы запрещен согласно положению о санкциях», — ответила служба.

Еще служба разъяснила, что такое аккредитив, лицензируется ли оплата за продовольствие и каков порядок списания долгов по займам и кредитам.

Ранее Великобритания обновила критерии включения в санкционный список. В ст. 6 Регламента № 855 добавили такие критерии:

лицо, владеющее либо контролирующее прямо или косвенно либо же ведущее деятельность в качестве директора (как исполнительного, так и неисполнительного), доверенного лица или менеджера, либо лицо, которое занимает аналогичную позицию. К этой категории не относится физлица, отвечающие критериям а–g ст. 6 (3) регламента;

лицо с правом прямо или косвенно назначать по крайней мере одного директора (исполнительного либо неисполнительного), доверенного лица или лицо, занимающее аналогичную позицию. В эту категорию тоже не входят граждане, соответствующие критериям а–g ст. 6 (3) регламента;

лицо, вовлеченное в дестабилизацию Украины, подрыв либо угрозу ее территориальной целостности, суверенитета или независимости либо же получение выгод от российского правительства или его поддержку, если оно оказывает финансовые услуги либо предоставляет средства, экономические ресурсы, товары либо технологии лицу, которое отвечает критериям a–i ст. 6 (4A).

Поправки внесли потому, что предыдущие изменения к этому регламенту не были утверждены каждой палатой парламента в 28-дневный срок со дня их принятия. Поэтому они утратили силу.

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