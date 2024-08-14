Адвокат — «дублер» получил предупреждение

У обвиняемого уже был адвокат по соглашению, но следователь назначил ему еще одного. Подзащитный категорически возражал против избыточного количества юристов, но второго адвоката это не остановило. АП Москвы назвала это грубым нарушением.

Обвиняемого в грабеже заключили под стражу. После этого он заключил соглашение об оказании юридической помощи с адвокатом из АП города Москвы, а еще через несколько дней следствие попросило суд продлить срок ареста. Два заседания по рассмотрению этого вопроса откладывались из-за недоставки обвиняемого, и после этого следственный орган разместил заявку об обеспечении обвиняемого защитником по назначению. В этот же день заявку принял другой адвокат и явился в суд.

В ходе заседания обвиняемый возражал против участия защитника по назначению, ведь у него уже был адвокат, не явившийся в заседание из-за болезни. Назначенный адвокат поддержал позицию обвиняемого, но, «несмотря на категорические возражения последнего против его участия, не заявил суду о невозможности своего участия в судебном заседании, не покинул его, а принял в нем участие». В итоге суд продлил срок ареста, что потом обжаловали оба адвоката.

Обвиняемый подал жалобу в АП Москвы. Он указал, что адвокат по назначению проигнорировал Кодекс профессиональной этики адвоката и решение Совета Федеральной палаты адвокатов «О "двойной защите"», приняв участие в заседании в качестве «дублера» и нарушив право заявителя на защиту. Юрист по назначению отметил, что знал о невозможности юриста по назначению явиться в заседание из-за болезни, поэтому решил поучаствовать в заседании и посчитал, что добросовестно исполнял обязанности.

Процесс АП Москвы защитила адвоката, который использовал сильные метафоры

Квалификационная комиссия АП Москвы пришла к выводу, что адвокат нарушил правила. Совет палаты напомнил, что в решении уже упоминал о недопустимости участия в уголовном процессе адвокатов в качестве дублеров, то есть при наличии в деле адвокатов, уже защищающих тех же лиц по соглашению. Если выясняется, что у доверителя уже есть адвокат, нужно сразу же прекратить участие в деле, в том числе путем поддержки заявления доверителя об отказе от второго адвоката, собственного аналогичного заявления и проявления настойчивости для рассмотрения этих просьб судом либо следователем. Если это не помогает, адвокат должен покинуть место процессуальных действий, напомнил совет.

«Такие действия защитника по назначению не могут расцениваться как отказ от защиты и являются не только правомерными, но и обязательными».

Совет резюмировал: адвокат по назначению должен был обосновать суду невозможность защиты обвиняемого в качестве дублера и покинуть заседание. Довод юриста о том, что он не мог оставить обвиняемого без защиты в день, когда истекал срок ареста, ошибочный, поскольку он неверно понял порядок его назначения. В итоге ему сделали предупреждение и посоветовали повысить профессиональный уровень.

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