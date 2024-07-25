ВС защитил добросовестного покупателя недвижимости банкрота

Экономколлегия оценила законность отмены сделки по продаже банкротом и его супругой комплекса недвижимости.

Кредитор признанного банкротом Сергея Ерошенко, Юрий Амарант, оспорил договор купли-продажи жилого дома, гаража, сарая и земельного участка в Крыму, которые дочь должника, действующая от имени продавцов — должника и его супруги — по доверенности, продала Нине Андреевой* за 2 млн руб. Покупателя обязали вернуть объекты недвижимости (1/2 долю в праве собственности). Суды согласились с тем, что Андреева не доказала оплату по договору (дело № А41-49516/2021).

Апелляция же обнаружила, что в деле есть квитанция о переводе Андреевой в адрес дочери продавцов 1,9 млн руб. и расписка о получении ей 100 000 руб. Стоимость имущества никем не оспорена, а доводов о продаже недвижимости по заниженной цене стороны не заявляли. Не доказана и заинтересованность покупателя по отношению к должнику, отметила апелляция и отклонила заявление кредитора.

Суд округа согласился с первой инстанцией. Он напомнил: наличие квитанций не подтверждает финансовую возможность Андреевой купить недвижимость. К тому же покупательница не участвовала в заседании и не приобщала к делу оригиналы документов, что вызывает сомнения в достоверности квитанций.

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Андреева обратилась с жалобой в Верховный суд. Она утверждала, что внесла полную оплату по договору, а значительную часть средств перечислила в безналичной форме. Это исключает возможность квалификации сделки как безденежной. Обосновывая свое финансовое состояние, заявительница пояснила, что привлекла деньги по ипотечному кредиту под залог квартиры. Поступление денег от продажи недвижимости не могло отразиться на счетах должника и его супруги, поскольку средства перечислила их дочь. Кроме того, объекты недвижимости реконструировали, поэтому на момент рассмотрения спора они уже отсутствовали в натуре.

Экономколлегия согласилась с этими аргументами и дополнительно обратила внимание: не доказано, что действия сторон оспариваемого договора носили согласованный злонамеренный характер. Кроме того, не доказано и то, что должник до сделки реконструировал объект, чтобы скрыть его реальную стоимость, и продал недвижимость другой площади и по другой стоимости.

«Суд округа, отменяя постановление суда апелляционной инстанции, в нарушение ст. 289 АПК не привел мотивы, по которым не согласился с выводами апелляционного суда, а сомнения относительно достоверности представленных ответчиком в материалы дела доказательств должным образом не аргументировал», — подчеркнул ВС, отменил постановление суда округа и оставил в силе апелляционное постановление об отказе кредитору в оспаривании сделки.

* Имя и фамилия изменены редакцией.

Екатерина Ткаченко