ВС напомнил условия выкупа компанией арендуемого имущества

Фирма из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в трех инстанциях добилась возможности реализовать преимущественное право на выкуп арендуемых ей помещений. ВС напомнил, что это право не предоставляется автоматически.

В 2012 году компания «Тройка» по итогам аукциона арендовала у ФГУП «Промэкс» для размещения общепита нежилые помещения в здании, которое находились в хозяйственном ведении предприятия. В 2021-м право «ФТ-Центра» (правопреемника «Промэкс») на эти помещения прекратилось, поскольку они не подлежали приватизации. Недвижимость закрепили за предприятием «ДИД» в декабре 2022 года.

«Тройка» подала иск к московскому управлению Росимущества и потребовала признать распоряжение о передаче, а еще решения и действия по этой передаче незаконными. Компания настаивала: закрепление недвижимости за предприятием помешало ее приватизировать по закону № 159 (дело № А40-46642/2023).

Три инстанции удовлетворили иск. Они напомнили, что с 2022 года спорные помещения находились в государственной казне, то есть арендодателем по договору с этого момента выступало управление. «Тройка», будучи субъектом малого предпринимательства, реализовала преимущественное право на выкуп арендуемых и неприватизированных помещений. Значит, закрепление имущества за «ДИД» произошло без его фактического изъятия из владения и пользования «Тройкой», а это помешало ей реализовать ее право.

В жалобе в Верховный суд «ДИД» настаивал: решение о передаче активов приняли еще задолго до направления «Тройкой» обращений. «Предприятие «ДИД» еще 20 июля 2022 года обратилось с просьбой закрепить помещения на праве хозяйственного ведения за ним, которое рассмотрено с положительным исходом, что подтверждается поручением Росимущества от 3 октября 2022 года», — указывал заявитель.

Практика ВС обязал администрацию выкупить нежилое помещение бизнесмена

ВС обнаружил, что суды не применили в деле п. 1 ст. 617 ГК, а еще неверно применили закон № 159 и п. 5 информационного письма Президиума ВАС № 134. На момент передачи помещений в аренду и в течение десяти лет после этого факт непрерывного нахождения помещений в ведении разных предприятий уже был установлен. Незначительный же промежуток времени между прекращением права одного предприятия и регистрацией этого права за другим предприятием объяснялся лишь организационным процессом оформления передаточных документов.

При этом воля собственника и нового владельца, «ДИД», на продолжение закрепления помещений уже выразилась ими до подачи первого заявления «Тройки» о выкупе объектов, продолжает экономколлегия. Значит, вывод судов о подаче последующих обращений в период, когда спорное имущество находилось в казне, не доказывает наличие оснований для признания распоряжения незаконным. Поскольку управление не обязано принимать решение об отчуждении «Тройки» помещений, а право малого и среднего бизнеса на выкуп можно реализовать лишь при наличии согласия предприятия и собственника помещения, у судов не было причин удовлетворять иск. Поэтому ВС отменил решения судов и отклонил иск компании.

Как следует из карточки дела, «Тройка» подала надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. Ее судьба пока неизвестна.

Екатерина Ткаченко