ВККС открыла две вакансии

Высшая квалифколлегия ищет кандидатов на должности председателя и зампреда.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий главы Камчатского краевого суда и зампреда Девятого кассационного суда общей юрисдикции. Претенденты должны подать документы до 21 августа в рабочие дни по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105, 122.

С 27 июня обязанности председателя Камчатского краевого суда исполняет Вера Воскресенская. Предыдущий глава, Виталий Волгин, ушел в отставку. Он работал там с 2001 года. Начинал с судейской должности. В 2005-м стал зампредом, через пять лет — и. о. председателя, а в 2012-м его назначили на этот пост указом президента.

В 9-й КСОЮ, судя по информации с сайта суда, сейчас три заместителя главы: Александр Дорохов по административным делам, Татьяна Украинская — по гражданским, Елена Кучинская — по уголовным. Все трое заняли свои должности в 2019 году.

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