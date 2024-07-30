В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса

Согласно пояснительной записке, льготный период по одному договору будут предоставлять раз в пять лет.

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для самозанятых, малого и среднего бизнеса. Максимальный размер кредита, который позволит заемщику попросить о льготном периоде, определит правительство. Пока кабмин этого не сделает, будут актуальны такие параметры:

кредитные каникулы предоставят один раз в пять лет;

максимальный размер кредита для льготного периода у самозанятого составит 10 млн руб., у микропредприятия — 60 млн руб., у малого — 400 млн руб., у среднего — 1 млрд руб.

«Льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований о снижении объемов выручки, осуществлении деятельности в определенных отраслях или иных», — уточняется в пояснительной записке.

Во время каникул кредитор начислит проценты за пользование кредитом по ставке, предусмотренной договором. Заемщик должен будет гасить только их.

Авторы законопроекта отметили: довольно часто условия договора с юрлицом предусматривают необходимость погашения всей суммы кредита одним платежом. Документ позволяет перенести срок внесения такого платежа на полгода.

Предлагаемые изменения снизят риски дефолтов самозанятых и МСП, взявших кредиты, а еще сократят риски для финансовой устойчивости кредиторов, говорится в пояснительной записке.

Законопроект № 684400-8 «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика-субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика-физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

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