В ЦБ обещают защитить инвесторов после запрета ЕК на обмен активами

Ранее Еврокомиссия запретила европейским гражданам участвовать в организованной российскими властями процедуре обмена заблокированными активами.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров прокомментировала решение Еврокомиссии о запрете иностранным гражданам участвовать в процедуре обмена заблокированными активами. Ее слова передает ТАСС.

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Еврокомиссия запретила иностранцам участвовать в обмене активов из-за НРД 25 июля, 13:57

По словам Набиуллиной, решение Еврокомиссии направлено на то, чтобы граждане Евросоюза не могли решить свои проблемы с заблокированными активами. Но Россия будет рассматривать любые механизмы и способы, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов, искать иные способы, указала глава Центробанка.

25 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение о том, что европейским физлицам и компаниям запрещено участвовать в процедуре обмена из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). НРД находится под санкциями с июня 2022 в рамках шестого пакета антироссийских ограничений. Любые операции для европейских лиц с ним запрещены. Обмен заблокированными активами проходит в рамках Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844. «Инвестиционная палата», назначенная организатором процедуры, сформировала для участников обмена 100 лотов на 35 млрд руб. В палате сообщали, что санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен активами. «Роль НРД техническая и заключается в ведении учета операций, расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне НРД», — пояснял представитель компании изданию «РБК Инвестиции».

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