Uniсredit просит отсрочить решение о сокращении присутствия в РФ

Банк обратился в Европейский суд общей юрисдикции за разъяснением решения Европейского центрального банка.

Итальянская Uniсredit SpA попросила Европейский суд общей юрисдикции разъяснить требования о сокращения присутствия в РФ. Ранее Европейский центральный банк потребовал банки, имеющие российские представительства, свернуть бизнес. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Практика ЕЦБ попросит ускорить сокращение бизнеса Raiffeisen Bank International в РФ

Кроме того, Uniсredit заявил ходатайство о приостановлении действия предписания ЕЦБ до вынесения решения суда. Пресс-служба банка указывает, что в результате реализации стратегии по сокращению присутствия в РФ объем трансграничных рисков (cross-border exposure) снизился на 91%, страновых — на 65%. Эти действия, по мнению Uniсredit, подтверждают исполнения решения Европейского центрального банка. Но кредитная организация ссылается на беспрецедентные обстоятельства, геополитические и экономические сложности, отсутствие гармонизированной нормативной базы и «вероятность серьезных непредвиденных последствий реализации решения ЕЦБ» не только для дочерней компании, но и для материнской. Поэтому Uniсredit просит суд разъяснить, каким именно образом должны соблюдаться требования регулятора. Указывается, что ходатайство заявлено с ведома ЕЦБ, а сама компания продолжит соблюдать санкционное законодательство.

«ЮниКредит Банк» зарегистрирован Центральным банком в 1991 году. По информации ЦБ, всего у кредитной организации 13 филиалов и 42 дополнительных офиса в России.

Право.ru