Путин подписал закон о продаже активов банков-банкротов

Документ позволит в ускоренном темпе завершить «расчистку» баланса и удовлетворить требования кредиторов в максимальном объеме, объяснял один из авторов поправок.

Президент Владимир Путин подписал закон о возможности применять отступное для погашения требований первой очереди при банкротстве кредитных организаций.

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Кредиторы смогут изменить способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности в пользу уступки, если это право еще не реализовали на торгах путем публичного предложения. У Агентства по страхованию вкладов будет возможность до завершения конкурсного производства выкупить требования у тех кредиторов, которые не изменили выбор.

Обязательное условие соглашения об отступном, если в реестре есть требования физлиц и второй очереди, — внесение на специальный банковский счет должника суммы, достаточной для погашения этих требований.

Как говорил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон позволит «в ускоренном порядке одновременно завершить «расчистку» баланса, то есть продажу активов банков, признанных банкротами, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов».

Федеральный закон от 22.07.2024 № 208-ФЗ «О внесении изменений в статьи 61-17 и 189-96 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 19 и 39 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

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