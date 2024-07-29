«Промсвязьбанк» требует от Euroclear Bank $11,4 млн

Требования, вероятнее всего, связаны с блокировкой активов кредитной организации в европейском депозитарии.

В Арбитражный суд города Москвы поступил иск «Промсвязьбанка» о взыскании с европейского депозитария Euroclear Bank $11,4 млн, или примерно 973 млн руб. (дело № А40-165991/2024). К участию в деле в качестве третьего лица привлечен Национальный расчетный депозитарий.

Санкции Euroclear разъяснил порядок разблокировки активов

Основание исковых требований пока неизвестно. Но ранее аналогичные дела рассматривались из-за блокировки замороженных активов. Евросоюз ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария еще в июне 2022 в рамках шестого пакета антироссийских ограничений. В ЕС утверждали, что депозитарий играет ключевую роль в функционировании российской финансовой системы и ее связях с международной системой, поэтому он «прямо или косвенно включен в деятельность, политику и ресурсы российского правительства». Деньги и ценные бумаги российских клиентов на счетах депозитария в европейских Euroclear и Clearstream заблокировали. Как итог, возникла волна исков банков и физлиц в российские суды. В июне, например, АСГМ взыскал с Euroclear Bank $41 млн по требованию «Абсолют Банка», а в июле — почти 3,4 млрд руб. в пользу ВТБ. 23 июля суд принял к рассмотрению аналогичный иск «Московского кредитного банка».

Следующее судебное заседание по заявлению «Промсвязьбанка» назначено на 7 октября.

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