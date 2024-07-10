Минюст отчитался о реализации закона о пробации

По словам главы ведомства Константина Чуйченко, главная цель этого закона — забота о конкретных людях, их родных и близких. Еще в числе задач — снижение уровня рецидивной преступности.

Сегодня в России действуют два вида пробации: пенитенциарная и исполнительная. Первая актуальна для тех, кто находится в заключении или готовится к освобождению. Вторая — для тех, чье наказание не связано с изоляцией от общества.

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Вступил в силу закон о пробации осужденных 1 января, 12:36

«Мы видим, что с каждым месяцем развитие этого института идет по нарастающей. Более 12 000 человек обратились с заявлением об оказании содействия в рамках пробации. Принято решение о целесообразности применения пробации и разработаны индивидуальные программы в отношении более 10 000 человек. Чаще всего индивидуальные программы включают в себя вопросы трудоустройства, получения документов, оказания психологической и социальной помощи», — заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

1 января 2025 года заработает постпенитенциарная пробация для тех, кто уже освободился из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Остается актуальным вопрос эффективного взаимодействия между субъектами пробации. На сегодня территориальные органы ФСИН заключили 3712 соглашений о сотрудничестве в этой области.

По словам директора ФСИН Аркадия Гостева, в некоторых регионах центры пробации создают некоммерческие организации. В частности, в Красноярском крае открыт центр социальной адаптации людей, вышедших на свободу.

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