Минфин определит параметры федерального инвествычета

Ведомству поручено до 15 августа подготовить соответствующие поправки, на осень запланирована дискуссия об их реализации с бизнес-сообществом.

Замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса рассказал журналистам о планах ведомства установить единые правила предоставления налогового вычета за инвестиции (ФИНВ). Об этом сообщает РБК.

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Минфин планирует обсудить с бизнесом осенью окончательные параметры нового механизм. Президент Владимир Путин дал соответствующее поручение кабмину по итогам XVII Петербургского международного экономического форума, который проходил с 5 по 8 июня. В срок до 15 августа правительству предписали обеспечить внесение в НК поправок об инвестиционном налоговом вычете для лиц, входящих в одну группу компаний, и об установлении этого вычета как права налогоплательщика уменьшить налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет. Кабмину предстоит определить порядок и условия применения такого вычета. Все это нужно сделать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей.

По словам Сазанова, ведомство продумывает вариант ставок в диапазоне 5,5–17% для компаний из ряда отраслей. Кроме того, пока не определены адресаты федерального инвестиционного налогового вычета. Планируется, что финальные параметры будут подготовлены осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящий трехлетний период, когда будет определен предельный объем финансирования ФИНВ из бюджета, уточнил чиновник. Замминистра предупредил, что пока ведомство размышляет о двух версиях механизма: либо предоставлять бизнесу вычет по широкому кругу отраслей, но в меньшем размере, либо сосредоточиться на стратегических отраслях и большем объеме софинансирования. Окончательное решение будет принято по результатам проведенной дискуссии с бизнес-сообществом.

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