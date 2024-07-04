КС напомнил о законности банкротного моратория

Фирма настаивала: раз она предъявила требование о взыскании процентов к органу власти, то к нему нельзя применять банкротный мораторий, ведь действие правительственного постановления не распространяется на госорганы. КС объяснил, что это не так.

Компания «Патекстройарсенал МГ» добивалась взыскания с московского департамента городского имущества 7,27 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами за период с 11 октября 2019-го по 16 августа 2022 года (дело № А40-264587/2022). Две инстанции частично удовлетворили требование и взыскали 7,14 млн руб. Кассация изменила эти решения и взыскала 56 млн руб. процентов, сославшись на то, что в один из периодов начисления процентов действовал мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный правительственным постановлением № 497. Верховный суд поддержал позицию суда округа и отклонил жалобу компании.

После этого «Патекстройарсенал МГ» обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Основному закону п. 1 постановления кабмина. Компания указала, что это положение противоречит п. 6 ст. 61 и п. 1 ст. 65 ГК, п. 1 и 2 ст. 1 закона «О банкротстве» и не соответствует ч. 2 ст. 4 Конституции. У АС Московского округа не было поводов применять постановление, поскольку истец заявил требование о взыскании процентов к госоргану. Региональные органы исполнительной власти не входят в круг юрлиц, на которых распространяется действие моратория, настаивал заявитель.

Позиция КС

Ст. 9.1 закона «О банкротстве» в числе прочего предусматривает, что для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях кабмин вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, напомнил суд. По смыслу этой статьи на лицо, которое отвечает требованиям постановления, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками банкротства либо нет. Так, в период действия моратория проценты по ст. 395 ГК и другие финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к подпадающему под его действие лицу. Спорная норма не содержит неопределенности, на которую ссылается заявитель, отметил КС.

Практика ВС проверил законность применения банкротного моратория

Фактически «Патекстройарсенал МГ» просит разрешить вопрос о соответствии правительственного акта федеральному закону, продолжает КС. Но разрешение этого вопроса не входит в компетенцию КС. При этом, напомнил суд, ранее в определении от 27 декабря 2023 года № 3425-О он уже отметил, что ст. 9.1 не исключает учет судом положений ст. 10 ГК о запрете злоупотребления правом и последствиях его нарушения. То есть не исключается, что поведение должника могут признать недобросовестным, если будет доказано, что на самом деле он не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения. В итоге КС отказал в принятии к рассмотрению жалобы «Патекстройарсенал МГ» (определение № 1440-О).

Екатерина Ткаченко