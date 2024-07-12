Генпрокуратура взыскала 2,7 млрд руб. с экс-топов «Мотовилихинских заводов»

Ведомство посчитало, что они своими действиями довели предприятие до банкротства.

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании солидарно с бывших руководителей «Мотовилихинских заводов» более 2,7 млрд руб. На дело обратил внимание «Интерфакс».

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По мнению истца, ответчики выводили активы организации, выдавали невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Их действия привели к неисполнению некоторых госконтрактов. В основу иска легли результаты прокурорской проверки банкротного законодательства на предприятии. Генеральная прокуратура требовала взыскать 2,7 млрд руб. причиненного государству ущерба и более 1,1 млрд руб. в качестве процентов за неправомерное пользование деньгами. Ответчиками по иску ведомства выступили бывшие бенефициары предприятия и руководители: Руслан Валитов, Юрий Медведюк, Рафаэль Гималов, Светлана, Вагаршак, Борис и Гермена Сарксяны.

Представители ответчиков возражали против требований Генпрокуратуры и указывали, что спор неподсуден суду общей юрисдикции. По их мнению, банкротство предприятия связано с нерыночным уровнем цены госконтракта.

«Мотовилихинские заводы» входили в госкорпорацию «Ростех». Предприятие занималось проектированием и производством специальной техники военного назначения и нефтепромыслового оборудования. Заводы не раз выступали подрядчиком Минобороны и выполняли государственные заказы. В марте 2013 года предприятие признали банкротом (дело № А50-16153/2017). На тот момент, как писал «Коммерсант», его кредиторская задолженность составляла более 13,8 млрд руб.

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