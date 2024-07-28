ФТС возбудила 1182 уголовных дела в первом полугодии

Таможенные органы взыскали в бюджет штрафов на сумму 1,2 млрд руб.

Федеральная таможенная служба поделилась информацией о результатах работы за первое полугодие.

Процесс ФТС возбудила на 14% больше уголовных дел в первом квартале года

По данным ФТС, таможенные органы возбудили 1182 уголовных дела. Большая часть из них — 444 дела — касается контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК). Кроме того, выявлено 185 преступлений по факту уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК). Зарегистрировано 169 случаев совершения операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и 97 — контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ст. 229.1 УК). Предметами преступлений преимущественно выступали лес и лесоматериалы, контролируемые вещества, автотранспортные средства, наличные деньги, товары народного потребления.

Служба сообщает, что активнее велась работа ведомства по линии административного производства: за первое полугодие возбуждено 82 658 дел об административных правонарушениях, что на 8% больше показателей 2023 года. Наибольшее число дел — 47 894 — связано с нарушением таможенных правил (гл. 16 КоАП). Например, 34 143 правонарушения касались контрабандообразующих составов (ст. 16.1–16.4 КоАП). Чаще всего предметами правонарушений выступали валюта, алкоголь и табачные изделия, легковые автомобили, продукция растительного происхождения, древесина и изделия из нее.

Таможенные органы взыскали в рамках исполнительных производств по делам об административных правонарушениях штрафов на сумму 1,2 млрд руб. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 3,1 млрд руб., что на 32% больше, чем в январе — июне 2023 года.

Право.ru