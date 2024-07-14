Фигуранта дела о даче взятки экс-замглавы Минцифры выпустили из СИЗО

С бизнесмена Александра Моносова взяли подписку о невыезде.

В ночь на 12 июля из московского СИЗО «Водник» выпустили бывшего генерального директора компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину, сообщил «Коммерсант».

В этом сюжете

Владелец холдинга «Топпром» обжаловал в Верховном суде приговор за дачу взятки 30 мая, 8:27

Бизнесмен пробыл под стражей год. По данным издания, 12 июля Следственный комитет взял с него подписку о невыезде. Сейчас Моносов не может выезжать из Москвы без разрешения следователей и менять место жительства. Он обязан являться к правоохранителям по первому требованию.

По версии следствия, в июле 2023 года Паршин получил от Моносова 3,75 млн руб. за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, чью работу он курировал, выделил грант компании предпринимателя, которая специализируется на разработке IT-решений для госсектора.

8 июля Мосгорсуд продлил Паршину арест до 12 октября. Основные следственные действия по делу завершены, обвиняемые знакомятся с материалами.

Право.ru