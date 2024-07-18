ЕС разъяснил санкционные критерии владения и контроля

Власти Евросоюза дополнили перечень лучших практик эффективного применения санкций.

Европейские власти подготовили обновленные разъяснения таких критериев санкционности, как владение и контроль. На дополнение документа с описанием лучших практик эффективного применения ограничений обратил внимание телеграм-канал The Sanctions Times. Он же привел основные изменения документа.

Критерий, который нужно учитывать, оценивая принадлежность компании физлицу либо компании, — владение 50% и более прав собственности фирмы или наличие контрольного пакета акций. Если критерий соблюдается, то презюмируется, что юрлицо принадлежит такому лицу либо компании. Оценивая право собственности, еще нужно принимать во внимание совокупную собственность компании. Так, если одно подсанкционное лицо владеет 30% организации, а другое — 25%, то компания считается принадлежащей лицу под санкциями.

Уточняется один из критериев контроля как возможности фактически оказывать доминирующее влияние и приводятся новые примеры ситуаций, которые свидетельствуют о наличии контроля: контрольный пакет акций ниже пороговых значений владения; опцион на выкуп акций лицом под санкциями; передача акций в момент, близкий к моменту включения в санкционный список; использование подставных лиц либо трастов и подставных фирм.

Разъясняется концепция действия от имени, то есть представительства. Ее можно поставить в один ряд с правом собственности и контроля, но ее нужно определять самостоятельно в свете различных критериев, указано в документе.

Санкции Суд ЕС отказывается менять обоснование санкций

В прошлом году Совет ЕС уточнил формулировки, обосновывающие введение санкций против россиян, и отказался от использования слова «олигарх» в описании предпринимателей. Вместо этого европейские власти использовали словосочетание «ведущий бизнесмен» (leading businessperson). Изменения внесли в информацию о 140 физлицах и 41 российской компании, которые подпали под ограничения. Еще слово «олигарх» удалили из большинства описаний встречи президента Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества, которая состоялась 24 февраля 2022-го. Из-за посещения этой встречи многих предпринимателей включили в санкционные списки. Фразу «встреча олигархов в Кремле» заменили на «встречу ведущих бизнесменов в Кремле».

А незадолго до этого Совет ЕС уточнил формальные критерии для включения бизнесменов в санкционные списки. Раньше ограничения могли вводить против ведущих предпринимателей, которые работают в прибыльных для российского правительства секторах экономики. Потом это основание разделили на два: любые ведущие бизнесмены, которые работают в России, и любые предприниматели из прибыльных секторов экономики. То есть Совет ЕС расширил круг лиц, против которых могут вводить санкции.

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