До Верховного суда дошло дело о банкротстве из-за долгов по алиментам

Еще в браке мужчина обязался платить жене по $10 000 в месяц в случае развода. После разрыва он попытался избавиться от этих выплат, но у него ничего не вышло, а экс-супруга подала заявление о банкротстве бывшего партнера. В дело вмешалась мать внебрачного ребенка должника. Она тоже требует деньги, а еще пытается оспорить соглашение об алиментах, с которого все началось.

Верховный суд разберется, считается ли соглашение о ежемесячной выплате бывшей жене $10 000 алиментным и может ли стать поводом для банкротства должника. Кассационная жалоба поступила в ВС 12 июля, следует из карточки дела № А40-127976/2023.

Экс-супруга Роберта Выбирала обратилась в АСГМ с заявлением о его несостоятельности в июне 2023 года. Согласно материалам дела, в 2003-м тогда еще муж и жена заключили соглашение об уплате алиментов, по которому мужчина взял на себя обязательство платить женщине $10 000 в месяц в случае развода.

В декабре 2012 года стороны расторгли брак. Судебный пристав возбудил исполнительное производство. Выбирал пытался оспорить и это действие, и спорное соглашение, а еще пробовал снизить размер алиментов на содержание бывшей жены до 50 000 руб., но все безуспешно. В итоге его долг вырос до 100,7 млн руб., а экс-супруга обратилась в суд.

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В дело вступила мать внебрачного ребенка Выбирала. Она требует 1 млн руб. алиментов на содержание несовершеннолетнего и одновременно оспаривает соглашение должника с его бывшей, настаивая, что экс-супруга не имеет права на алименты, а нотариус зарегистрировал документ по ошибке.

АСГМ отклонил ее доводы, сославшись, в частности, и на решения судов общей юрисдикции, признавших, что соглашение алиментное и имеет силу исполнительного листа. Это признал и сам должник, который пытался снизить размер обязательств.

В итоге арбитражный суд ввел процедуру реструктуризации долгов Выбирала. Мать его ребенка продолжает оспаривать соглашение, но на сегодня ей уже отказали 9-й ААС и АС Московского округа. В карточке дела пока нет информации, примет ли ее жалобу Верховный суд.

Право.ru