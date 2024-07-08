ЦБ запустил единую базу данных с рейтингами компаний

Сервис позволит узнать информацию от рейтинговых агентств в одном месте.

В понедельник Банк России объявил о запуске единой базы данных с кредитными рейтингами компаний. На новом сервисе можно найти информацию о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по ним.

«Чтобы узнать рейтинг какой-либо компании, достаточно ввести ее название в поисковую строку. Можно также посмотреть рейтинговые действия в ретроспективе», — сообщили в ЦБ.

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Банк России публикует в репозитарии данные, полученные от кредитных рейтинговых агентств. При этом регулятор предупреждает: он не несет ответственности за убытки, возникшие от любого решения, принятого на основании этой информации.

Новая платформа повысит прозрачность рейтинговой отрасли, заметил ЦБ. По словам заместителя гендиректора «Эксперт РА» Николая Иванова, сервис позволит увидеть историю изменений рейтинга от разных рейтинговых агентств по каждому юрлицу.

«Информация предоставляется в ознакомительных целях и не предполагает возможность ее выгрузки. Для получения регулярных автоматизированных выгрузок пользователи могут по-прежнему обращаться в сами рейтинговые агентства», — заявил Иванов (цитата по «Известиям»).

Рейтинги активно используют на финансовом рынке. Они важны для регулирования страховой деятельности и для рынка облигаций, в том числе, для включения бондов в котировальные списки Мосбиржи I и II уровней (для допуска к торгам). С их помощью банки оценивают риски сотрудничества с клиентами и контрагентами.

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