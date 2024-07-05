ЦБ готовит меры воздействия на финансовых блогеров

По словам зампреда Банка России Филиппа Габунии, тема находится «в фокусе внимания» регулятора.

Банк России разрабатывает меры воздействия на финансовых блогеров. «Ведомости» сообщили об этом со ссылкой на слова зампреда ЦБ Филиппа Габунии.

«Вопрос того, как у нас подается информация для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, это действительно находится в фокусе нашего внимания», — заявил зампред. По его словам, тема требует осмысления и реальных, а не декларативных мер.

Габуния прокомментировал случаи, когда блогеры, аффилированные с какой-либо инвесткомпанией, рекламируют ее продукты. ЦБ реагирует, когда возможно доказать, что имело место манипулирования фактами. Если блогер начинает говорить неправду, это «требует разбирательства», сказал зампред Банка России.

Ранее регламентировать деятельность инвестблогеров предлагал замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, стоит рассмотреть возможность мягкого регулирования. Для начала — ввести рекомендательные стандарты. «У этих людей — администраторов телеграм-каналов и блогеров — огромная ответственность за деньги людей, которым они что-то рекомендуют», — заметил Чебесков.

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