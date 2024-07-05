ЦБ готовит меры воздействия на финансовых блогеров

Zel Экономика

По словам зампреда Банка России Филиппа Габунии, тема находится «в фокусе внимания» регулятора.

Банк России разрабатывает меры воздействия на финансовых блогеров. «Ведомости» сообщили об этом со ссылкой на слова зампреда ЦБ Филиппа Габунии.

«Вопрос того, как у нас подается информация для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, это действительно находится в фокусе нашего внимания», — заявил зампред. По его словам, тема требует осмысления и реальных, а не декларативных мер.

Габуния прокомментировал случаи, когда блогеры, аффилированные с какой-либо инвесткомпанией, рекламируют ее продукты. ЦБ реагирует, когда возможно доказать, что имело место манипулирования фактами. Если блогер начинает говорить неправду, это «требует разбирательства», сказал зампред Банка России.

Ранее регламентировать деятельность инвестблогеров предлагал замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, стоит рассмотреть возможность мягкого регулирования. Для начала — ввести рекомендательные стандарты. «У этих людей — администраторов телеграм-каналов и блогеров — огромная ответственность за деньги людей, которым они что-то рекомендуют», — заметил Чебесков.

  • Право.ru
  • Банки
  • Новости

pravo.ru

Смотреть также

АСГМ отменил выплату дивидендов в пользу Google на 10 млрд руб.

В 2021 году российское подразделение Google выплатило материнской компании 9,5 млрд руб. дивидендов и заплатило …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved