Бизнесу упрощают обжалование присвоенной банком категории риска

Оспорить присвоение банком «красной» категории риска совершения подозрительных операций клиент (юрлицо либо ИП) сможет напрямую в Центральный банк. Сейчас для этого нужно обращаться в межведомственную комиссию при регуляторе.

9 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который меняет порядок обжалования компаниями отнесение их платформой Центрального банка «Знай своего клиента» к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Ранее это решение обжаловалось в межведомственную комиссию при ЦБ в течение шести месяцев после получения сообщения о применении мер. Теперь компании и индивидуальные предприниматели иногда смогут подавать заявление о пересмотре присвоенного высокого уровня риска сразу в Центробанк.

Банки выявляют подозрительные операции по закону № 115. При этом они действуют на основе собственных внутренних правил и оценивают уровень риска каждого клиента. Им присваивают низкий, средний или высокий уровень риска («зеленый», «желтый» и «красный» уровни соответственно). И в зависимости от того, к какой группе отнесли клиента, банк будет выстраивать с ним отношения.

ЦБ, исходя из собственной аналитики, тоже оценивает уровень риска клиентов — юрлиц и ИП. С помощью сервиса «Знай своего клиента» регулятор доводит эту информацию до всех банков, а они могут ее использовать при оценке уровня риска клиента. Но решение об отнесении его к определенной категории финорганизации принимают самостоятельно. Если высокий уровень риска присвоил и банк, и ЦБ, то операции по счету такого клиента прекращаются. Эту меру нужно обжаловать сразу в комиссию при ЦБ в течение шести месяцев после получения сообщения о применении мер.

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Теперь, если клиенту присваивается «красный» уровень риска, но без применения ограничений, он вправе подать в ЦБ заявление о пересмотре уровня риска. ЦБ примет заявление, рассмотрит его и доведет до заявителя результаты пересмотра в течение 15 дней с даты получения заявления. Требования к документу установит регулятор. Если ЦБ решит снизить уровень риска, категория клиента должна измениться в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

Клиенты с высокой категорией риска и с уже действующими ограничениями могут подать заявление об отсутствии причин для их применения в межведомственную комиссию. Оспорить решение комиссии можно будет в суде, как и отказ ЦБ в пересмотре категории.

При этом клиенты, к которым не применяли ограничительные меры, в течение шести месяцев смогут обжаловать решение регулятора о пересмотре в межведомственную комиссию. Если та решит, что категорию риска нужно изменить, ЦБ должен будет внести эти изменения в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения комиссии.

Поправки к закону № 115 вступают в силу с 1 октября.

Как не попасть в «красную» зону

Чтобы снизить риск отнесения к высокой категории риска, Центробанк советовал компаниям и ИП:

вовремя сообщать банку об изменении данных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

подробно и внимательно заполнять платежки;

быстро предоставлять документы в ответ на запросы банка;

не дробить бизнес;

уменьшать расходы наличными и не снимать их в большом объеме;

самостоятельно проверять контрагентов;

вести мониторинг поступающих документов, вовремя сдавать отчетность и платить налоги.

Отказ в открытии счета или проведении операции по нему можно оспорить, напоминал ЦБ. Для этого нужно подать в свой банк необходимые подтверждающие документы, которые рассмотрят в течение семи рабочих дней. Эта процедура называется реабилитацией. Если же реабилитироваться не удалось, можно в любое время обратиться в межведомственную комиссию, решения которой обязательны для банков, заключил регулятор.

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