Банк Nordea обвинили в нарушении закона из-за российских клиентов

Zel Экономика

В Дании считают, что филиал кредитной организации могли использовать в качества инструмента для отмывания денег.

Финской банковской группе Nordea предъявили обвинение по обширному делу об отмывании 26 млрд датских крон в 2012–2015 годах.

Датское радио DR сообщило со ссылкой на Национальное подразделение по борьбе с преступностью, что Nordea нарушила обязательства в нескольких случаях. Дело готовилось много лет.

В этом сюжете

  • Конвертацию биткоинов в рубли признали отмыванием 28 июня, 12:25

Управление финансового надзора Дании объявило о серьезных нарушениях Закона об отмывании денег еще в 2016 году. После трех лет расследования материалы уже готовили к передаче в суд, но появилась информация, что банк не способен контролировать большое количество крупных российских клиентов в одном из отделений. Якобы этот филиал могли использовать в качестве инструмента для отмывания денег от клиентов из РФ. При этом никаких оснований для предъявления обвинений отдельным лицам сейчас нет. Когда теперь дело дойдет до суда — неизвестно.

В 2019 году Nordea писала в своих отчетах, что может получить огромный штраф за неспособность предотвратить отмывание денег.

  • Право.ru
  • Новости

pravo.ru

Смотреть также

Совфед исключил ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации авто

Поправки находились в Госдуме год. На прошлой неделе они прошли третье чтение, а сегодня их …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved