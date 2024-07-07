Банк Nordea обвинили в нарушении закона из-за российских клиентов

В Дании считают, что филиал кредитной организации могли использовать в качества инструмента для отмывания денег.

Финской банковской группе Nordea предъявили обвинение по обширному делу об отмывании 26 млрд датских крон в 2012–2015 годах.

Датское радио DR сообщило со ссылкой на Национальное подразделение по борьбе с преступностью, что Nordea нарушила обязательства в нескольких случаях. Дело готовилось много лет.

В этом сюжете

Конвертацию биткоинов в рубли признали отмыванием 28 июня, 12:25

Управление финансового надзора Дании объявило о серьезных нарушениях Закона об отмывании денег еще в 2016 году. После трех лет расследования материалы уже готовили к передаче в суд, но появилась информация, что банк не способен контролировать большое количество крупных российских клиентов в одном из отделений. Якобы этот филиал могли использовать в качестве инструмента для отмывания денег от клиентов из РФ. При этом никаких оснований для предъявления обвинений отдельным лицам сейчас нет. Когда теперь дело дойдет до суда — неизвестно.

В 2019 году Nordea писала в своих отчетах, что может получить огромный штраф за неспособность предотвратить отмывание денег.

Право.ru